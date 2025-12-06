Скидки
Хоккей

«Улетел домой». «Шанхай» об отсутствии Галлана на пресс‑конференции после игры с «Торпедо»

«Улетел домой». «Шанхай» об отсутствии Галлана на пресс‑конференции после игры с «Торпедо»
Комментарии

Руководитель пресс‑службы «Шанхайских Драконов» Олег Малицкий объяснил отсутствие главного тренера китайского клуба Жерара Галлана на пресс‑конференции после игры с «Торпедо» (3:4 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2025, пятница. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 4
Б
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Ткачёв (Журавлёв, Конюшков) – 03:07 (5x5)     1:1 Рендулич (Сомерби, Лабанк) – 31:58 (5x5)     1:2 Хохлов (Белевич, Фёдоров) – 42:28 (5x5)     1:3 Виноградов – 51:07 (4x5)     2:3 Рендулич (Куинни, Меркли) – 57:55 (5x4)     3:3 Рендулич (Кленденинг, Лабанк) – 59:00 (6x5)     3:4 Чефанов – 65:00    

«Галлан едет домой на время паузы [в КХЛ], поэтому сразу после игры отправился в аэропорт, чтобы не опоздать на рейс. Лигу мы заблаговременно предупредили письмом о том, что на пресс‑конференции будет Майк Келли», — приводит слова Малицкого «Матч ТВ».

«Шанхайские Драконы» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграли 33 матча, в которых набрали 36 очков, клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

Комментарии
