«Улетел домой». «Шанхай» об отсутствии Галлана на пресс‑конференции после игры с «Торпедо»

Руководитель пресс‑службы «Шанхайских Драконов» Олег Малицкий объяснил отсутствие главного тренера китайского клуба Жерара Галлана на пресс‑конференции после игры с «Торпедо» (3:4 Б).

«Галлан едет домой на время паузы [в КХЛ], поэтому сразу после игры отправился в аэропорт, чтобы не опоздать на рейс. Лигу мы заблаговременно предупредили письмом о том, что на пресс‑конференции будет Майк Келли», — приводит слова Малицкого «Матч ТВ».

«Шанхайские Драконы» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграли 33 матча, в которых набрали 36 очков, клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.