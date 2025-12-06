«Улетел домой». «Шанхай» об отсутствии Галлана на пресс‑конференции после игры с «Торпедо»
Поделиться
Руководитель пресс‑службы «Шанхайских Драконов» Олег Малицкий объяснил отсутствие главного тренера китайского клуба Жерара Галлана на пресс‑конференции после игры с «Торпедо» (3:4 Б).
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2025, пятница. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 4
Б
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Ткачёв (Журавлёв, Конюшков) – 03:07 (5x5) 1:1 Рендулич (Сомерби, Лабанк) – 31:58 (5x5) 1:2 Хохлов (Белевич, Фёдоров) – 42:28 (5x5) 1:3 Виноградов – 51:07 (4x5) 2:3 Рендулич (Куинни, Меркли) – 57:55 (5x4) 3:3 Рендулич (Кленденинг, Лабанк) – 59:00 (6x5) 3:4 Чефанов – 65:00
«Галлан едет домой на время паузы [в КХЛ], поэтому сразу после игры отправился в аэропорт, чтобы не опоздать на рейс. Лигу мы заблаговременно предупредили письмом о том, что на пресс‑конференции будет Майк Келли», — приводит слова Малицкого «Матч ТВ».
«Шанхайские Драконы» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграли 33 матча, в которых набрали 36 очков, клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.
Комментарии
- 6 декабря 2025
-
10:08
-
09:48
-
09:35
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
09:05
-
08:57
-
08:45
-
08:27
-
08:10
-
08:04
-
07:47
-
06:38
-
05:40
-
03:24
- 5 декабря 2025
-
23:55
-
23:42
-
23:32
-
23:22
-
23:14
-
23:10
-
23:04
-
22:46
-
22:36
-
22:28
-
22:20
-
22:02
-
21:59
-
21:34
-
21:12
-
21:10
-
21:05
-
21:00
-
20:57