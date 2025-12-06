Егор Коршков рассказал, что помешало «Трактору» одержать победу в игре с ЦСКА

Нападающий «Трактора» Егор Коршков прокомментировал поражение от ЦСКА (2:3) в Челябинске и заявил, что удаления помешали команде одержать победу.

– Как оцените матч?

– Равная игра была. Были моменты, чтобы выйти вперёд, где-то реализация подвела. Я думаю, в большей степени повлияла игра в неравных составах: мы пропустили два гола в меньшинстве, а в большинстве не забили.

– Неделя получается очень плотная. Матчи идут практически через день. Как команда выдерживает такой график?

– Я думаю, что нормально. Все привыкли, хорошо физически готовы. Я думаю, что, наоборот, когда больше игр, ты всегда находишься в игровом тонусе. Это легче, чем когда пауза большая между играми.

– Матч получился довольно напряжённым. Насколько сильно вы ощущали сегодня давление?

– Как такового давления нет, просто надо прервать эту серию неудач, которая длится уже на протяжении трёх матчей. Где-то, может, реализации не хватает чуть-чуть. Не сказать, что прям плохо играем. Сегодня все 60 минут вроде ровно играли, но спецбригады сделали своё дело.

– Сегодня удаления давали о себе знать. Мешали ли они поддерживать нужный темп?

– Они нам помешали сегодня выиграть, — цитирует Коршкова Metaratings.