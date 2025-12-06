Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Егор Коршков рассказал, что помешало «Трактору» одержать победу в игре с ЦСКА

Егор Коршков рассказал, что помешало «Трактору» одержать победу в игре с ЦСКА
Комментарии

Нападающий «Трактора» Егор Коршков прокомментировал поражение от ЦСКА (2:3) в Челябинске и заявил, что удаления помешали команде одержать победу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Кадейкин (Коромыслов) – 16:34 (5x5)     1:1 Коваленко (Дроздов, Нестеров) – 21:52 (5x4)     1:2 Карнаухов (Чуркин, Дроздов) – 23:30 (5x5)     2:2 Кадейкин (Коромыслов, Коршков) – 29:14 (5x5)     2:3 Полтапов (Рой, Соркин) – 41:41 (5x4)    

– Как оцените матч?
– Равная игра была. Были моменты, чтобы выйти вперёд, где-то реализация подвела. Я думаю, в большей степени повлияла игра в неравных составах: мы пропустили два гола в меньшинстве, а в большинстве не забили.

– Неделя получается очень плотная. Матчи идут практически через день. Как команда выдерживает такой график?
– Я думаю, что нормально. Все привыкли, хорошо физически готовы. Я думаю, что, наоборот, когда больше игр, ты всегда находишься в игровом тонусе. Это легче, чем когда пауза большая между играми.

– Матч получился довольно напряжённым. Насколько сильно вы ощущали сегодня давление?
– Как такового давления нет, просто надо прервать эту серию неудач, которая длится уже на протяжении трёх матчей. Где-то, может, реализации не хватает чуть-чуть. Не сказать, что прям плохо играем. Сегодня все 60 минут вроде ровно играли, но спецбригады сделали своё дело.

– Сегодня удаления давали о себе знать. Мешали ли они поддерживать нужный темп?
– Они нам помешали сегодня выиграть, — цитирует Коршкова Metaratings.

Материалы по теме
Видео
ЦСКА победил «Трактор» в гостевом матче
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android