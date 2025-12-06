«Повели 3:1, успокоились и перестали играть». Жамнов — о поражении «Спартака» от «Барыса»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвёл итоги проигранного матча с «Барысом» (3:4 ОТ).

– Насколько сказались удаления на игре команд в матче?

– Конечно, сказались – во-первых, это ломает ритм игры, а на ребят в спецбригадах большинства и меньшинства выпадает двойная нагрузка. Конечно, удаления ломают игру, хотя сегодня нам сломало игру другое – когда мы повели 3:1, то просто успокоились и перестали играть. Будто подумали, что игра уже закончилась.

– Впечатляющая победа над «Сибирью» дала положительный импульс на матч с «Барысом»?

– В матче с «Сибирью» мы совершили камбэк, но такие игры отнимают очень много сил и эмоций. После таких матчей следующая игра всегда даётся тяжело. Мы прекрасно это понимали, но сегодня мы сами виноваты в поражении – поведя в счёте 3:1, надо было продолжать играть правильно. Перестали выполнять игровое задание – это чисто наша вина, будем с этим разбираться.

– В чём причина отсутствия Александра Георгиева?

– Он заболел, у нас ходит вирус – есть и другие ребята, которые болеют, в том числе Джоуи Кин, — цитирует Жамнова сайт «Спартака».