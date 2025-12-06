Скидки
«Повели 3:1, успокоились и перестали играть». Жамнов — о поражении «Спартака» от «Барыса»

Комментарии

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвёл итоги проигранного матча с «Барысом» (3:4 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2025, пятница. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
4 : 3
ОТ
Спартак
Москва
1:0 Шайхмедденов (Масси, Данияр) – 05:03 (5x5)     1:1 Порядин – 08:36 (5x5)     1:2 Пивчулин (Беляев, Бычков) – 13:45 (5x5)     1:3 Локхарт (Ружичка, Миронов) – 23:10 (5x4)     2:3 Уолш (Данияр) – 29:53 (5x5)     3:3 Масси – 32:08 (5x5)     4:3 Веккионе (Морелли, Маккошен) – 62:05 (3x3)    

– Насколько сказались удаления на игре команд в матче?
– Конечно, сказались – во-первых, это ломает ритм игры, а на ребят в спецбригадах большинства и меньшинства выпадает двойная нагрузка. Конечно, удаления ломают игру, хотя сегодня нам сломало игру другое – когда мы повели 3:1, то просто успокоились и перестали играть. Будто подумали, что игра уже закончилась.

– Впечатляющая победа над «Сибирью» дала положительный импульс на матч с «Барысом»?
– В матче с «Сибирью» мы совершили камбэк, но такие игры отнимают очень много сил и эмоций. После таких матчей следующая игра всегда даётся тяжело. Мы прекрасно это понимали, но сегодня мы сами виноваты в поражении – поведя в счёте 3:1, надо было продолжать играть правильно. Перестали выполнять игровое задание – это чисто наша вина, будем с этим разбираться.

– В чём причина отсутствия Александра Георгиева?
– Он заболел, у нас ходит вирус – есть и другие ребята, которые болеют, в том числе Джоуи Кин, — цитирует Жамнова сайт «Спартака».

