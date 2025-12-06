Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Браво, чемпион!» Вячеслав Быков — о достижении Панариным рубежа в 900 очков в НХЛ

«Браво, чемпион!» Вячеслав Быков — о достижении Панариным рубежа в 900 очков в НХЛ
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о достижении форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, который в игре Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» (4:2) преодолел отметку в 900 очков в НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Миллер, Панарин) – 03:19     0:2 Гавриков (Шнайдер, Миллер) – 09:45     1:2 Козенс (Батерсон, Сандерсон) – 18:30 (pp)     1:3 Борген (Суси, Бродзински) – 27:24     2:3 Батерсон (Ткачук, Сандерсон) – 53:08 (pp)     2:4 Панарин (Миллер, Трочек) – 59:16    

«Грандиозное достижение Артемия. Браво, чемпион! Теперь пора бы и замахнуться на следующий рубеж в 1000 очков. Мне кажется, Панарину с его талантом это по силам», — приводит слова Быкова «РБ Спорт».

Теперь в активе Панарина 311 заброшенных шайб и 589 результативных передач. Артемий стал 131-м хоккеистом в истории НХЛ, который смог добраться до этой планки. В текущем сезоне Панарин набрал 30 (9+21) очков.

Материалы по теме
Невероятная отметка Панарина! Артемий вступил в клуб легенд, набравших 900 очков в НХЛ
Невероятная отметка Панарина! Артемий вступил в клуб легенд, набравших 900 очков в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android