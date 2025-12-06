«Браво, чемпион!» Вячеслав Быков — о достижении Панариным рубежа в 900 очков в НХЛ
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о достижении форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, который в игре Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» (4:2) преодолел отметку в 900 очков в НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Миллер, Панарин) – 03:19 0:2 Гавриков (Шнайдер, Миллер) – 09:45 1:2 Козенс (Батерсон, Сандерсон) – 18:30 (pp) 1:3 Борген (Суси, Бродзински) – 27:24 2:3 Батерсон (Ткачук, Сандерсон) – 53:08 (pp) 2:4 Панарин (Миллер, Трочек) – 59:16
«Грандиозное достижение Артемия. Браво, чемпион! Теперь пора бы и замахнуться на следующий рубеж в 1000 очков. Мне кажется, Панарину с его талантом это по силам», — приводит слова Быкова «РБ Спорт».
Теперь в активе Панарина 311 заброшенных шайб и 589 результативных передач. Артемий стал 131-м хоккеистом в истории НХЛ, который смог добраться до этой планки. В текущем сезоне Панарин набрал 30 (9+21) очков.
