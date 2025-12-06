Скидки
Главная Хоккей Новости

Никита Задоров за несколько секунд выпил целый стакан пива на матче «Селтикс» — «Лейкерс»

Комментарии

Защитник команды НХЛ «Бостон Брюинз» Никита Задоров минувшей ночью посетил матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Бостон Селтикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» (126:105). Вместе с Задоровым на матч пришёл его партнёр по клубу Давид Пастрняк.

НБА — регулярный чемпионат
06 декабря 2025, суббота. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
126 : 105
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Бостон Селтикс: Браун - 30, Уайт - 19, Уолш - 17, Притчард - 15, Хозер - 12, Кета - 10, Саймонс - 8, Майнотт - 6, Гонсалес - 4, Шейерман - 3, Тиллман - 2, Гарза, Уильямс, Буше
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 36, Винсент - 18, Смит - 13, Хатимура - 13, Эйтон - 6, Ларэвиа - 6, Кнехт - 5, Джеймс - 5, Хэйс - 3, Тьеро, Вандербилт, Клебер, Тимме

Фото: Скриншот из социальных сетей

В момент, когда в трансляции и на арене зрителям представляли хоккеистов «Бостона», Никита взял целый стакан пива и выпил его за несколько секунд.

Фото: Скриншот из социальных сетей

Фото: Скриншот из социальных сетей

Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Лейкерс» Остин Ривз — в его активе 36 очков, три подбора и восемь результативных передач. В составе «Селтикс» больше всех набрал лёгкий форвард Джейлен Браун — 30 очков, восемь подборов и восемь ассистов.

Новости. Хоккей
Новости. Хоккей

