Никита Задоров за несколько секунд выпил целый стакан пива на матче «Селтикс» — «Лейкерс»

Защитник команды НХЛ «Бостон Брюинз» Никита Задоров минувшей ночью посетил матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Бостон Селтикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» (126:105). Вместе с Задоровым на матч пришёл его партнёр по клубу Давид Пастрняк.

Фото: Скриншот из социальных сетей

В момент, когда в трансляции и на арене зрителям представляли хоккеистов «Бостона», Никита взял целый стакан пива и выпил его за несколько секунд.

Фото: Скриншот из социальных сетей

Фото: Скриншот из социальных сетей

Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Лейкерс» Остин Ривз — в его активе 36 очков, три подбора и восемь результативных передач. В составе «Селтикс» больше всех набрал лёгкий форвард Джейлен Браун — 30 очков, восемь подборов и восемь ассистов.