Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Барыса» Кравец: во втором и третьем периодах вообще смяли «Спартак»

Главный тренер «Барыса» Кравец: во втором и третьем периодах вообще смяли «Спартак»
Комментарии

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал победную встречу со «Спартаком» (4:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2025, пятница. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
4 : 3
ОТ
Спартак
Москва
1:0 Шайхмедденов (Масси, Данияр) – 05:03 (5x5)     1:1 Порядин – 08:36 (5x5)     1:2 Пивчулин (Беляев, Бычков) – 13:45 (5x5)     1:3 Локхарт (Ружичка, Миронов) – 23:10 (5x4)     2:3 Уолш (Данияр) – 29:53 (5x5)     3:3 Масси – 32:08 (5x5)     4:3 Веккионе (Морелли, Маккошен) – 62:05 (3x3)    

«Во-первых, хочу поблагодарить всех болельщиков. Очень рады, что победили в непростой ситуации, у нас была тяжёлая выездная серия без побед. А сегодня – у клуба праздник и ребята, естественно, настроились очень хорошо. Мы рады, что пришли болельщики и нас поддержали.

Ситуация складывалась не в нашу сторону, хотя мы играли здорово и всё делали правильно. Да, мы пропустили голы, но ребята – молодцы, не сдались. Во втором и третьем периодах мы вообще смяли «Спартак», имели много моментов.

Считаю, что на протяжении трёх периодов наша команда очень хорошо играла и делала то, что мы просим – на такую команду приятно смотреть и поддерживать её, когда все выкладываются, несмотря на какие-то ошибки, а они всегда будут. Мы все вместе должны понимать, что сегодня была команда, и на протяжении всего сезона тоже должна быть команда. Вот в матче с «Сибирью» не было команды, а сегодня – была, и так нужно настраиваться на каждую игру», — цитирует Кравца сайт «Спартака».

Материалы по теме
Видео
«Спартак» прервал победную серию из четырёх матчей, уступив «Барысу» в овертайме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android