Главный тренер «Барыса» Кравец: во втором и третьем периодах вообще смяли «Спартак»

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал победную встречу со «Спартаком» (4:3 ОТ).

«Во-первых, хочу поблагодарить всех болельщиков. Очень рады, что победили в непростой ситуации, у нас была тяжёлая выездная серия без побед. А сегодня – у клуба праздник и ребята, естественно, настроились очень хорошо. Мы рады, что пришли болельщики и нас поддержали.

Ситуация складывалась не в нашу сторону, хотя мы играли здорово и всё делали правильно. Да, мы пропустили голы, но ребята – молодцы, не сдались. Во втором и третьем периодах мы вообще смяли «Спартак», имели много моментов.

Считаю, что на протяжении трёх периодов наша команда очень хорошо играла и делала то, что мы просим – на такую команду приятно смотреть и поддерживать её, когда все выкладываются, несмотря на какие-то ошибки, а они всегда будут. Мы все вместе должны понимать, что сегодня была команда, и на протяжении всего сезона тоже должна быть команда. Вот в матче с «Сибирью» не было команды, а сегодня – была, и так нужно настраиваться на каждую игру», — цитирует Кравца сайт «Спартака».