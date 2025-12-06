Ник Меркли: я зол и расстроен, мы снова проиграли буллитную серию

Нападающий «Шанхайских Драконов» Ник Меркли высказался о поражении в домашнем матче от «Торпедо» (3:4 Б).

«Я очень зол и расстроен, мы снова проиграли буллитную серию. Что тут скажешь? Снова не выполнили с самого начала установку нашего тренера, которую он дал заранее, и были в отстающих с самого начала игры. Единственный плюс, который могу найти – это игра Эндрю в воротах и то, что «Драконы» всё равно показали свой характер», — сказал Ник Меркли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.

«Шанхайские Драконы» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграли 33 матча, в которых набрали 36 очков, клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.