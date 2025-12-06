Скидки
Ник Меркли: я зол и расстроен, мы снова проиграли буллитную серию

Нападающий «Шанхайских Драконов» Ник Меркли высказался о поражении в домашнем матче от «Торпедо» (3:4 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2025, пятница. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 4
Б
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Ткачёв (Журавлёв, Конюшков) – 03:07 (5x5)     1:1 Рендулич (Сомерби, Лабанк) – 31:58 (5x5)     1:2 Хохлов (Белевич, Фёдоров) – 42:28 (5x5)     1:3 Виноградов – 51:07 (4x5)     2:3 Рендулич (Куинни, Меркли) – 57:55 (5x4)     3:3 Рендулич (Кленденинг, Лабанк) – 59:00 (6x5)     3:4 Чефанов – 65:00    

«Я очень зол и расстроен, мы снова проиграли буллитную серию. Что тут скажешь? Снова не выполнили с самого начала установку нашего тренера, которую он дал заранее, и были в отстающих с самого начала игры. Единственный плюс, который могу найти – это игра Эндрю в воротах и то, что «Драконы» всё равно показали свой характер», — сказал Ник Меркли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.

«Шанхайские Драконы» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграли 33 матча, в которых набрали 36 очков, клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

