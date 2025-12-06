Форвард «Шанхая» Ник Меркли: мы застряли в «надумывании» плохого исхода перед буллитами
Нападающий «Шанхайских Драконов» Ник Меркли после поражения в домашнем матче от «Торпедо» (3:4 Б) ответил на вопрос, почему Кевин Лабанк не реализовал ни один буллит во время выступления в КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2025, пятница. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 4
Б
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Ткачёв (Журавлёв, Конюшков) – 03:07 (5x5) 1:1 Рендулич (Сомерби, Лабанк) – 31:58 (5x5) 1:2 Хохлов (Белевич, Фёдоров) – 42:28 (5x5) 1:3 Виноградов – 51:07 (4x5) 2:3 Рендулич (Куинни, Меркли) – 57:55 (5x4) 3:3 Рендулич (Кленденинг, Лабанк) – 59:00 (6x5) 3:4 Чефанов – 65:00
— Лично мне непонятно, почему Лабанк не реализовал ни один буллит за всё их время.
— Ты разговариваешь со мной, не с ним (улыбается). Слушай, тут, я думаю, просто ментальный момент. Понимаю, что у журналистов есть вопросы, почему, так скажем, бомбардир не забивает буллит. Тут дело в том, что мы просто застряли в «надумывании» плохого исхода перед буллитами. Нам нужно один раз перебороть себя и выиграть их. А лучше не доводить до буллитов вообще, — сказал Ник Меркли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.
