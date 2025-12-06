Форвард «Шанхая» Ник Меркли: мы застряли в «надумывании» плохого исхода перед буллитами

Нападающий «Шанхайских Драконов» Ник Меркли после поражения в домашнем матче от «Торпедо» (3:4 Б) ответил на вопрос, почему Кевин Лабанк не реализовал ни один буллит во время выступления в КХЛ.

— Лично мне непонятно, почему Лабанк не реализовал ни один буллит за всё их время.

— Ты разговариваешь со мной, не с ним (улыбается). Слушай, тут, я думаю, просто ментальный момент. Понимаю, что у журналистов есть вопросы, почему, так скажем, бомбардир не забивает буллит. Тут дело в том, что мы просто застряли в «надумывании» плохого исхода перед буллитами. Нам нужно один раз перебороть себя и выиграть их. А лучше не доводить до буллитов вообще, — сказал Ник Меркли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.