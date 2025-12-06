«Был звёздный час Борны». Ник Меркли — о матче «Шанхайских Драконов» с «Торпедо»

Нападающий «Шанхайских Драконов» Ник Меркли после поражения в домашнем матче от «Торпедо» (3:4 Б) высказался об игре Борны Рендулича, который оформил хет-трик.

— В целом сегодня можно было приезжать к 55-й минуте матча и не разочароваться.

— О да, наша любимая черта в последнее время выхватывать шанс в самом конце основного времени, а потом пытаться что-то исправить. Сегодня был звёздный час Борны, но если бы мы смогли дожать «Торпедо» в овертайме, то он точно был бы счастливее, — сказал Ник Меркли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.

«Шанхайские Драконы» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграли 33 матча, в которых набрали 36 очков, клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.