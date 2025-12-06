Скидки
«Надо было куда-то слить гнев». Меркли — о драке с Нарделлой в матче с «Торпедо»

Нападающий «Шанхайских Драконов» Ник Меркли после поражения в домашнем матче от «Торпедо» (3:4 Б) рассказал о драке с Бобби Нарделлой.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2025, пятница. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 4
Б
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Ткачёв (Журавлёв, Конюшков) – 03:07 (5x5)     1:1 Рендулич (Сомерби, Лабанк) – 31:58 (5x5)     1:2 Хохлов (Белевич, Фёдоров) – 42:28 (5x5)     1:3 Виноградов – 51:07 (4x5)     2:3 Рендулич (Куинни, Меркли) – 57:55 (5x4)     3:3 Рендулич (Кленденинг, Лабанк) – 59:00 (6x5)     3:4 Чефанов – 65:00    

— Ты любишь похулиганить обычно, но вот чем сегодня тебе Нарделла не угодил?
— Да что-то настроение было досадное во время игры и хотелось разрядиться. Помню только, что прижались к борту — слово за слово и я не смог сдержать эмоции. Мне надо было куда-то слить гнев, вот так и получилось, что подрался.

— Тебя поэтому Мексиканец зовут? Куда поедешь в паузе чемпионата?
— Да, ребята смеются над усами (смеётся). Я хочу встретиться с семьёй спустя четыре месяца, буду недолго в ОАЭ. А потом со свежими силами снова в бой, — сказал Ник Меркли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.

