«Надо было куда-то слить гнев». Меркли — о драке с Нарделлой в матче с «Торпедо»

Нападающий «Шанхайских Драконов» Ник Меркли после поражения в домашнем матче от «Торпедо» (3:4 Б) рассказал о драке с Бобби Нарделлой.

— Ты любишь похулиганить обычно, но вот чем сегодня тебе Нарделла не угодил?

— Да что-то настроение было досадное во время игры и хотелось разрядиться. Помню только, что прижались к борту — слово за слово и я не смог сдержать эмоции. Мне надо было куда-то слить гнев, вот так и получилось, что подрался.

— Тебя поэтому Мексиканец зовут? Куда поедешь в паузе чемпионата?

— Да, ребята смеются над усами (смеётся). Я хочу встретиться с семьёй спустя четыре месяца, буду недолго в ОАЭ. А потом со свежими силами снова в бой, — сказал Ник Меркли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.