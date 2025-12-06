«Ещё печальнее, что это снова буллиты». Борна Рендулич — о поражении «Шанхая» от «Торпедо»
Нападающий «Шанхайских Драконов» Борна Рендулич высказался о поражении в домашнем матче от «Торпедо» (3:4 Б).
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2025, пятница. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 4
Б
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Ткачёв (Журавлёв, Конюшков) – 03:07 (5x5) 1:1 Рендулич (Сомерби, Лабанк) – 31:58 (5x5) 1:2 Хохлов (Белевич, Фёдоров) – 42:28 (5x5) 1:3 Виноградов – 51:07 (4x5) 2:3 Рендулич (Куинни, Меркли) – 57:55 (5x4) 3:3 Рендулич (Кленденинг, Лабанк) – 59:00 (6x5) 3:4 Чефанов – 65:00
«Так досадно именно сегодня, правда. Были надежды после того, как смогли сравнять счёт и отобрать сразу два очка, но не сложилось. Ещё печальнее, что это снова буллиты, для команды в шестой раз, да и я очень хотел реализовать свой шанс. Получилось, что дал старт штрафным броскам уже неверно, всё упало на плечи Кареева», — сказал Борна Рендулич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.
«Шанхайские Драконы» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграли 33 матча, в которых набрали 36 очков, клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.
