«Ещё печальнее, что это снова буллиты». Борна Рендулич — о поражении «Шанхая» от «Торпедо»

Нападающий «Шанхайских Драконов» Борна Рендулич высказался о поражении в домашнем матче от «Торпедо» (3:4 Б).

«Так досадно именно сегодня, правда. Были надежды после того, как смогли сравнять счёт и отобрать сразу два очка, но не сложилось. Ещё печальнее, что это снова буллиты, для команды в шестой раз, да и я очень хотел реализовать свой шанс. Получилось, что дал старт штрафным броскам уже неверно, всё упало на плечи Кареева», — сказал Борна Рендулич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.

«Шанхайские Драконы» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграли 33 матча, в которых набрали 36 очков, клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.