«Это какое-то совпадение». Борна Рендулич — о втором хет-трике в матчах с «Торпедо»

Нападающий «Шанхайских Драконов» Борна Рендулич после поражения в домашнем матче от «Торпедо» (3:4 Б) высказался о своём хет-трике во встрече.

— У тебя в КХЛ два хет-трика и оба с «Торпедо». Не любишь их?

— Смешно, я и не подумал об этом. Это какое-то совпадение, всё на радость зрителям. Как ты вообще вспомнила про то, что было в 2023 году?

— Я тебе в интервью говорила, что получится забить три гола кряду.

— Точно, в октябре. В следующий раз лучше с уточнением, что моя команда выиграет. А то получается как на выезде с Лабанком – три гола есть, а праздновать нечего. Мои шайбы сегодня мало значили, ну разве что помогли забрать одно очко у «Торпедо», — сказал Борна Рендулич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.