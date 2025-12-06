Скидки
«Это какое-то совпадение». Борна Рендулич — о втором хет-трике в матчах с «Торпедо»

Нападающий «Шанхайских Драконов» Борна Рендулич после поражения в домашнем матче от «Торпедо» (3:4 Б) высказался о своём хет-трике во встрече.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2025, пятница. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 4
Б
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Ткачёв (Журавлёв, Конюшков) – 03:07 (5x5)     1:1 Рендулич (Сомерби, Лабанк) – 31:58 (5x5)     1:2 Хохлов (Белевич, Фёдоров) – 42:28 (5x5)     1:3 Виноградов – 51:07 (4x5)     2:3 Рендулич (Куинни, Меркли) – 57:55 (5x4)     3:3 Рендулич (Кленденинг, Лабанк) – 59:00 (6x5)     3:4 Чефанов – 65:00    

— У тебя в КХЛ два хет-трика и оба с «Торпедо». Не любишь их?
— Смешно, я и не подумал об этом. Это какое-то совпадение, всё на радость зрителям. Как ты вообще вспомнила про то, что было в 2023 году?

— Я тебе в интервью говорила, что получится забить три гола кряду.
— Точно, в октябре. В следующий раз лучше с уточнением, что моя команда выиграет. А то получается как на выезде с Лабанком – три гола есть, а праздновать нечего. Мои шайбы сегодня мало значили, ну разве что помогли забрать одно очко у «Торпедо», — сказал Борна Рендулич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.

«Ещё печальнее, что это снова буллиты». Борна Рендулич — о поражении «Шанхая» от «Торпедо»
