«Чистый популизм и придумки». Фетисов — о возможной игре «Вашингтона» в России

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил идею возможного приезда «Вашингтон Кэпиталз» для игры в России. Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, что ФХР намерена пригласить на Кубок Первого канала «Вашингтон».

— Третьяк заявил, что можно реализовать идею с приглашением «Вашингтона» на Кубок Первого канала в декабре, чтобы сыграть со звёздами КХЛ. Это реально?

— Чистый популизм. Никакой «Вашингтон» не приедет никуда в разгар сезона, это невозможно представить. Не понимаю, зачем об этом говорит Третьяк. Каждому надо заниматься своими делами, а не придумками.

Нереальная история, и все мы об этом знаем. Надо включить голову: плотный календарь, перелёты, зачем? Какой Кубок Первого канала? Странно всё это слышать от хоккеиста. Ну, может, я чего-то не знаю, — цитирует Фетисова Odds.