Разин об игре с «Нефтехимиком»: отвратительный 1-й период, «Металлург» вышел ненастроенным

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о гостевом поражении от «Нефтехимика» в овертайме со счётом 1:2.

«Отвратительный первый период сегодня. Команда вышла ненастроенной. Жалко, что так получилось. Но второй и третий периоды играли хорошо, сравняли. Ну а в овертайме туда-сюда, нам меньше повезло. Почему сегодня не увидели изобилия заброшенных шайб? Хорошо играли вратари», — приводит слова Разина сайт КХЛ.

«Металлург» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 34 встречи, в которых набрал 54 очка, и располагается на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.