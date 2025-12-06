Разин об игре с «Нефтехимиком»: отвратительный 1-й период, «Металлург» вышел ненастроенным
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о гостевом поражении от «Нефтехимика» в овертайме со счётом 1:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2025, пятница. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 1
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Шафигуллин (Николишин, Надворный) – 05:20 (5x5) 1:1 Силантьев (Канцеров, Яковлев) – 50:51 (5x4) 2:1 Дергачёв (Артамонов, Хоружев) – 64:48 (3x3)
«Отвратительный первый период сегодня. Команда вышла ненастроенной. Жалко, что так получилось. Но второй и третий периоды играли хорошо, сравняли. Ну а в овертайме туда-сюда, нам меньше повезло. Почему сегодня не увидели изобилия заброшенных шайб? Хорошо играли вратари», — приводит слова Разина сайт КХЛ.
«Металлург» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 34 встречи, в которых набрал 54 очка, и располагается на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.
