СКА одержал волевую победу над «Амуром» в овертайме

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и СКА. Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В первом периоде команды голов не забили. В начале второй двадцатиминутки Ярослав Лихачёв с передач Евгения Свечникова и Игната Коротких открыл счёт во встрече. В конце третьего периода Марат Хайруллин с передач Егора Савикова и Сергея Плотникова восстановил равенство в счёте. В овертайме Бреннан Менелл принёс СКА победу.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги команды встретятся вновь в Хабаровске. Матч состоится завтра, 7 декабря, и начнётся в 10:00 мск.
