Амур – СКА, результат матча 6 декабря 2025 года, счёт 1:2 ОТ, КХЛ 2025/2026

СКА одержал волевую победу над «Амуром» в овертайме
В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и СКА. Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2025, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Лихачёв (Свечников, Коротких) – 21:47 (5x4)     1:1 Хайруллин (Савиков, Плотников) – 58:18 (6x5)     1:2 Менелл (Голдобин, Плотников) – 64:11 (3x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В первом периоде команды голов не забили. В начале второй двадцатиминутки Ярослав Лихачёв с передач Евгения Свечникова и Игната Коротких открыл счёт во встрече. В конце третьего периода Марат Хайруллин с передач Егора Савикова и Сергея Плотникова восстановил равенство в счёте. В овертайме Бреннан Менелл принёс СКА победу.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги команды встретятся вновь в Хабаровске. Матч состоится завтра, 7 декабря, и начнётся в 10:00 мск.

