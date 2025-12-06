«Локомотив» победил «Адмирал» и нанёс дальневосточному клубу четвёртое поражение подряд

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Локомотивом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

За 22 секунды до конца первого периода Либор Шулак открыл счёт во встрече. На седьмой минуте второго периода Максим Шалунов восстановил равенство в счёте. На 11-й минуте периода Максим Шалунов вывел «Локомотив» вперёд, оформив дубль. На седьмой минуте третьего периода Максим Берёзкин сделал счёт 3:1.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» встретится с «Амуром» в гостях 17 декабря. «Локомотив» 16 декабря сыграет дома с минским «Динамо».