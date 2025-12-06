Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Адмирал – Локомотив, результат матча 6 декабря 2025 года, счёт 1:3, КХЛ 2025/2026

«Локомотив» победил «Адмирал» и нанёс дальневосточному клубу четвёртое поражение подряд
Комментарии

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Локомотивом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2025, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 3
Локомотив
Ярославль
1:0 Шулак (Завгородний, Олсон) – 19:38 (5x4)     1:1 Шалунов (Берёзкин, Гернат) – 26:13 (5x5)     1:2 Шалунов (Каюмов, Берёзкин) – 30:56 (5x5)     1:3 Берёзкин (Каюмов, Фрейз) – 46:42 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

За 22 секунды до конца первого периода Либор Шулак открыл счёт во встрече. На седьмой минуте второго периода Максим Шалунов восстановил равенство в счёте. На 11-й минуте периода Максим Шалунов вывел «Локомотив» вперёд, оформив дубль. На седьмой минуте третьего периода Максим Берёзкин сделал счёт 3:1.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» встретится с «Амуром» в гостях 17 декабря. «Локомотив» 16 декабря сыграет дома с минским «Динамо».

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android