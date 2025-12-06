Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шалунов после рождения ребёнка прибыл во Владивосток и оформил дубль в игре с «Адмиралом»

Шалунов после рождения ребёнка прибыл во Владивосток и оформил дубль в игре с «Адмиралом»
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов забросил две шайбы в гостевом матче с «Адмиралом». 32-летний хоккеист пропустил прошлую игру регулярного чемпионата из-за рождения дочери. После этого форвард самостоятельно прилетел к команде во Владивосток.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Локомотивом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2025, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 3
Локомотив
Ярославль
1:0 Шулак (Завгородний, Олсон) – 19:38 (5x4)     1:1 Шалунов (Берёзкин, Гернат) – 26:13 (5x5)     1:2 Шалунов (Каюмов, Берёзкин) – 30:56 (5x5)     1:3 Берёзкин (Каюмов, Фрейз) – 46:42 (5x4)    
Материалы по теме
Видео
«Локомотив» победил «Адмирал» и нанёс дальневосточному клубу четвёртое поражение подряд
Фото
Форвард «Локомотива» Максим Шалунов отсутствовал в игре с «Амуром» из-за рождения дочери
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android