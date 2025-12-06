Шалунов после рождения ребёнка прибыл во Владивосток и оформил дубль в игре с «Адмиралом»

Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов забросил две шайбы в гостевом матче с «Адмиралом». 32-летний хоккеист пропустил прошлую игру регулярного чемпионата из-за рождения дочери. После этого форвард самостоятельно прилетел к команде во Владивосток.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Локомотивом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.