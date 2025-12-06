«Когда-нибудь мы всё-таки выиграем по буллитам». Тренер «Шанхая» о поражении от «Торпедо»

Тренер «Шанхайских Драконов» Майк Келли высказался о поражении в домашнем матче от «Торпедо» (3:4 Б) и оценил игру нападающего Борны Рендулича, на счету которого хет-трик.

«Игра получилась непростой. Похожей на ту, что была у нас с «Торпедо» в начале сезона. На льду было мало свободного пространства, соперник действовал плотно. Очень расстраивает, что мы раз за разом уступаем в серии буллитов. У нас есть ребята, способные их исполнять. Когда-нибудь мы всё-таки выиграем по буллитам. Пока же продолжим упорно работать над их исполнением. Пауза в чемпионате весьма кстати для ребят с точки зрения психологической перезагрузки, смены обстановки. У игроков есть специальные программы, по которым они будут работать в паузу. С тренером по физической подготовке они работают ежедневно, и продолжат это делать во время паузы.

Рендулич — не единственный хорват на моей памяти, который хорошо играет в хоккей. Все мы знаем Милана Лучича, у которого тоже хорватские корни. При формировании состава мы не обращаем внимания на паспорт. Главное, чтобы хоккеист здорово играл. В Казани Борна остался вне заявки не в воспитательных целях, а по причине ротации. Дело не в его игре. Все видели его действия сегодня. Рендулич — замечательный хоккеист. Особенно здорово он себя проявляет, когда катается и работает перед воротами. У него талант», — цитирует Келли сайт КХЛ.