«Когда-нибудь мы всё-таки выиграем по буллитам». Тренер «Шанхая» о поражении от «Торпедо»

Комментарии

Тренер «Шанхайских Драконов» Майк Келли высказался о поражении в домашнем матче от «Торпедо» (3:4 Б) и оценил игру нападающего Борны Рендулича, на счету которого хет-трик.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2025, пятница. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 4
Б
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Ткачёв (Журавлёв, Конюшков) – 03:07 (5x5)     1:1 Рендулич (Сомерби, Лабанк) – 31:58 (5x5)     1:2 Хохлов (Белевич, Фёдоров) – 42:28 (5x5)     1:3 Виноградов – 51:07 (4x5)     2:3 Рендулич (Куинни, Меркли) – 57:55 (5x4)     3:3 Рендулич (Кленденинг, Лабанк) – 59:00 (6x5)     3:4 Чефанов – 65:00    

«Игра получилась непростой. Похожей на ту, что была у нас с «Торпедо» в начале сезона. На льду было мало свободного пространства, соперник действовал плотно. Очень расстраивает, что мы раз за разом уступаем в серии буллитов. У нас есть ребята, способные их исполнять. Когда-нибудь мы всё-таки выиграем по буллитам. Пока же продолжим упорно работать над их исполнением. Пауза в чемпионате весьма кстати для ребят с точки зрения психологической перезагрузки, смены обстановки. У игроков есть специальные программы, по которым они будут работать в паузу. С тренером по физической подготовке они работают ежедневно, и продолжат это делать во время паузы.

Рендулич — не единственный хорват на моей памяти, который хорошо играет в хоккей. Все мы знаем Милана Лучича, у которого тоже хорватские корни. При формировании состава мы не обращаем внимания на паспорт. Главное, чтобы хоккеист здорово играл. В Казани Борна остался вне заявки не в воспитательных целях, а по причине ротации. Дело не в его игре. Все видели его действия сегодня. Рендулич — замечательный хоккеист. Особенно здорово он себя проявляет, когда катается и работает перед воротами. У него талант», — цитирует Келли сайт КХЛ.

«Улетел домой». «Шанхай» об отсутствии Галлана на пресс‑конференции после игры с «Торпедо»
