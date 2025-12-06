Скидки
«Кусок истории у меня поменялся». Ансель Галимов — об изменении игрового номера

Нападающий московского «Динамо» Ансель Галимов рассказал об изменении игрового номера в команде.

Фото: Личный архив Анселя Галимова

«Игровой номер на спине — это не просто две цифры, это кусок биографии, к которому привыкаешь так же крепко, как к своему месту в раздевалке. Сегодня этот кусок истории у меня поменялся — вместо привычного 25 на спине теперь 42. Много лет в КХЛ я выходил на лёд под 25‑м и по инерции до сих пор ищу эту цифру в раздевалке, как будто без неё форма неполная.

В разных клубах игроки годами держатся за одни и те же числа, вписывают их в подписи и делают частью своего образа, и я не был исключением. По регламенту в КХЛ не могут играть два хоккеиста с одинаковым номером, а в «Динамо» 25‑й уже занят и закреплён за другим игроком.

Иногда цифру не удаётся сохранить при переходе в новый клуб, и приходится искать новое число, в котором захочется прожить следующий отрезок карьеры. Спортсмены вообще народ суеверный: кто-то надевает экипировку в одном и том же порядке, кто-то не меняет клюшку после удачной игры, а кто-то верит, что «фартовый» номер приносит голы и победы. В хоккее есть даже «проклятые» и «счастливые» номера, которые обходят стороной или, наоборот, разбирают в первую очередь — цифры давно стали частью ритуалов. 42‑й для меня — не случайный выбор, а новая история, которую хочется заполнить заброшенными шайбами, победами и важными матчами. Номер на спине можно сменить, но характер, отношение к игре и уважение к эмблеме на груди остаются прежними — за это отвечают не цифры, а то, как ты выходишь на лёд каждый день», — написал Галимов в своём телеграм-канале.

