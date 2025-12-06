Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тамбиев не пришёл на пресс-конференцию после поражения «Адмирала» от «Локомотива»

Тамбиев не пришёл на пресс-конференцию после поражения «Адмирала» от «Локомотива»
Комментарии

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев не пришёл на пресс-конференцию после домашнего поражения от «Локомотива» (1:3). Вместо специалиста итоги встречи подвёл тренер дальневосточного клуба Ильнур Гизатуллин.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2025, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 3
Локомотив
Ярославль
1:0 Шулак (Завгородний, Олсон) – 19:38 (5x4)     1:1 Шалунов (Берёзкин, Гернат) – 26:13 (5x5)     1:2 Шалунов (Каюмов, Берёзкин) – 30:56 (5x5)     1:3 Берёзкин (Каюмов, Фрейз) – 46:42 (5x4)    

«Мы немного не дотерпели, реализация большинства хромает, у нас вообще плохо с реализацией. Против такой команды нужно забивать. Мы предполагали, как «Локомотив» будет играть — так и получилось», — приводит слова Гизатуллина сайт КХЛ.

«Адмирал» с 28 очками занимает 10-е место в таблице Востока.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» встретится с «Амуром» в гостях 17 декабря. «Локомотив» 16 декабря сыграет дома с минским «Динамо».

Материалы по теме
Видео
«Локомотив» победил «Адмирал» и нанёс дальневосточному клубу четвёртое поражение подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android