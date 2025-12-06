Тамбиев не пришёл на пресс-конференцию после поражения «Адмирала» от «Локомотива»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев не пришёл на пресс-конференцию после домашнего поражения от «Локомотива» (1:3). Вместо специалиста итоги встречи подвёл тренер дальневосточного клуба Ильнур Гизатуллин.

«Мы немного не дотерпели, реализация большинства хромает, у нас вообще плохо с реализацией. Против такой команды нужно забивать. Мы предполагали, как «Локомотив» будет играть — так и получилось», — приводит слова Гизатуллина сайт КХЛ.

«Адмирал» с 28 очками занимает 10-е место в таблице Востока.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» встретится с «Амуром» в гостях 17 декабря. «Локомотив» 16 декабря сыграет дома с минским «Динамо».