Тамбиев не пришёл на пресс-конференцию после поражения «Адмирала» от «Локомотива»
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев не пришёл на пресс-конференцию после домашнего поражения от «Локомотива» (1:3). Вместо специалиста итоги встречи подвёл тренер дальневосточного клуба Ильнур Гизатуллин.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2025, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 3
Локомотив
Ярославль
1:0 Шулак (Завгородний, Олсон) – 19:38 (5x4) 1:1 Шалунов (Берёзкин, Гернат) – 26:13 (5x5) 1:2 Шалунов (Каюмов, Берёзкин) – 30:56 (5x5) 1:3 Берёзкин (Каюмов, Фрейз) – 46:42 (5x4)
«Мы немного не дотерпели, реализация большинства хромает, у нас вообще плохо с реализацией. Против такой команды нужно забивать. Мы предполагали, как «Локомотив» будет играть — так и получилось», — приводит слова Гизатуллина сайт КХЛ.
«Адмирал» с 28 очками занимает 10-е место в таблице Востока.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» встретится с «Амуром» в гостях 17 декабря. «Локомотив» 16 декабря сыграет дома с минским «Динамо».
