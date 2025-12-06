Главный тренер «Локомотива» Хартли рассказал о победной встрече с «Адмиралом»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победную встречу с «Адмиралом» (3:1) во Владивостоке.

«Нужно отдать должное соперникам. Они вышли заряженными, играли на хороших скоростях, много времени проводили в нашей зоне в первом периоде. Ключевым стал второй период — мы выстояли в меньшинстве и перевели игру в чужую зону», — приводит слова Хартли сайт КХЛ.

После данной победы «Локомотив» вернулся на первую строчку в таблице Запада.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» встретится с «Амуром» в гостях 17 декабря. «Локомотив» 16 декабря сыграет дома с минским «Динамо».