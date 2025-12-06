Главный тренер «Адмирала» Тамбиев отстранён от работы в связи с результатами команды
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев и старший тренер Андрей Банада отстранены от работы в связи с неудовлетворительными результатами команды. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ильнур Гизатуллин. Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.
Отметим, что Тамбиев возглавлял дальневосточный клуб с ноября 2021 года.
Напомним, сегодня, 6 декабря, «Адмирал» на своём льду проиграл ярославскому «Локомотиву» со счётом 1:3. «Адмирал» с 28 очками занимает 10-е место в таблице Востока. В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» встретится с «Амуром» в гостях 17 декабря.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2025, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 3
Локомотив
Ярославль
1:0 Шулак (Завгородний, Олсон) – 19:38 (5x4) 1:1 Шалунов (Берёзкин, Гернат) – 26:13 (5x5) 1:2 Шалунов (Каюмов, Берёзкин) – 30:56 (5x5) 1:3 Берёзкин (Каюмов, Фрейз) – 46:42 (5x4)
