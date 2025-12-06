Скидки
Хоккей

«Победа была суперсложная». Главный тренер СКА Ларионов — о встрече с «Амуром»

Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал победный матч с «Амуром» (2:1 ОТ) в Хабаровске.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2025, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Лихачёв (Свечников, Коротких) – 21:47 (5x4)     1:1 Хайруллин (Савиков, Плотников) – 58:18 (6x5)     1:2 Менелл (Голдобин, Плотников) – 64:11 (3x3)    

«Победа была суперсложная — против очень хорошей команды, которая практически всю игру держала под контролем. Прекрасная игра двух вратарей. У нас это шестой матч на выезде, естественно, накапливается усталость и даёт о себе знать. Но команда хороша тем, что находятся люди, которые выходят на первые роли. В этом заключается командный успех, когда надеешься на любого игрока, неважно — опытного или молодого. На последних минутах соперники тоже были уставшими, мы видели это», — приводит слова Ларионова сайт КХЛ.

Комментарии
Хоккей
