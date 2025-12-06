«Победа была суперсложная». Главный тренер СКА Ларионов — о встрече с «Амуром»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал победный матч с «Амуром» (2:1 ОТ) в Хабаровске.

«Победа была суперсложная — против очень хорошей команды, которая практически всю игру держала под контролем. Прекрасная игра двух вратарей. У нас это шестой матч на выезде, естественно, накапливается усталость и даёт о себе знать. Но команда хороша тем, что находятся люди, которые выходят на первые роли. В этом заключается командный успех, когда надеешься на любого игрока, неважно — опытного или молодого. На последних минутах соперники тоже были уставшими, мы видели это», — приводит слова Ларионова сайт КХЛ.