Андриевский — о поражении «Амура»: в СКА больше суммарного мастерства — это и сказалось

Андриевский — о поражении «Амура»: в СКА больше суммарного мастерства — это и сказалось
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Александр Андриевский подвёл итог встречи со СКА (1:2 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2025, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Лихачёв (Свечников, Коротких) – 21:47 (5x4)     1:1 Хайруллин (Савиков, Плотников) – 58:18 (6x5)     1:2 Менелл (Голдобин, Плотников) – 64:11 (3x3)    

«Мы провели хороший матч, атака порадовала, мы создали достаточно, чтобы выиграть и не доводить до такой нервной концовки. К сожалению, залетела такая непонятная шайба — бывает такое. Всё равно хотел бы похвалить ребят. Поражения давят, но они находят в себе силы и эмоции. Нам удалось их раскрепостить; стало меньше закатов в свою зону — стали больше и быстрее уходить вперёд.

Я бы не сказал, что в конце мы устали, или что армейцы добавили. Как ни крути, в СКА больше суммарного мастерства — это в концовке и сказалось. Нам этого не хватило, а им хватило, чтобы реализовать два броска. Бродхёрсту и Гальченюку мы просто дали отдохнуть, как я уже говорил, в ротации будут все. Оба будут завтра играть, нам потребуются свежие силы», — цитирует Андриевского сайт КХЛ.

Комментарии
