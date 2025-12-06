Андриевский — о поражении «Амура»: в СКА больше суммарного мастерства — это и сказалось

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Александр Андриевский подвёл итог встречи со СКА (1:2 ОТ).

«Мы провели хороший матч, атака порадовала, мы создали достаточно, чтобы выиграть и не доводить до такой нервной концовки. К сожалению, залетела такая непонятная шайба — бывает такое. Всё равно хотел бы похвалить ребят. Поражения давят, но они находят в себе силы и эмоции. Нам удалось их раскрепостить; стало меньше закатов в свою зону — стали больше и быстрее уходить вперёд.

Я бы не сказал, что в конце мы устали, или что армейцы добавили. Как ни крути, в СКА больше суммарного мастерства — это в концовке и сказалось. Нам этого не хватило, а им хватило, чтобы реализовать два броска. Бродхёрсту и Гальченюку мы просто дали отдохнуть, как я уже говорил, в ротации будут все. Оба будут завтра играть, нам потребуются свежие силы», — цитирует Андриевского сайт КХЛ.