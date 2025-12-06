В «Амуре» произошли изменения в тренерском штабе

В тренерском штабе «Амура» произошли изменения, сообщает пресс-служба хабаровского клуба. По обоюдному соглашению сторон расторгнут контракт со старшим тренером Юрием Кузьменковым.

К тренерскому штабу «Амура» присоединился Ринат Хасанов, который ранее покинул пост главного тренера клуба ВХЛ «Звезда». В сезоне-2017/2018 он впервые возглавил команду МХЛ – «Красная Армия», которой руководил один сезон. Спустя три года Хасанов вновь стал главным тренером «Красной Армии», где за три сезона стал серебряным призёром Молодёжной хоккейной лиги и был признан лучшим тренером МХЛ по итогам чемпионата-2021/2022.