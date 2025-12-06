Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Амуре» произошли изменения в тренерском штабе

В «Амуре» произошли изменения в тренерском штабе
Комментарии

В тренерском штабе «Амура» произошли изменения, сообщает пресс-служба хабаровского клуба. По обоюдному соглашению сторон расторгнут контракт со старшим тренером Юрием Кузьменковым.

К тренерскому штабу «Амура» присоединился Ринат Хасанов, который ранее покинул пост главного тренера клуба ВХЛ «Звезда». В сезоне-2017/2018 он впервые возглавил команду МХЛ – «Красная Армия», которой руководил один сезон. Спустя три года Хасанов вновь стал главным тренером «Красной Армии», где за три сезона стал серебряным призёром Молодёжной хоккейной лиги и был признан лучшим тренером МХЛ по итогам чемпионата-2021/2022.

Материалы по теме
В «Амуре» рассказали об уходе Александра Гальченюка с поста главного тренера клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android