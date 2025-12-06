Нападающий «Торпедо» Ткачёв: было бы неплохо сыграть 1000 матчей в КХЛ
Нападающий «Торпедо» Владимир Ткачёв высказался о победе над «Шанхайскими Драконами» (4:3 Б) и оценил свои шансы сыграть 1000 матчей в КХЛ. Ткачёв провёл 800 игр в лиге.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2025, пятница. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 4
Б
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Ткачёв (Журавлёв, Конюшков) – 03:07 (5x5) 1:1 Рендулич (Сомерби, Лабанк) – 31:58 (5x5) 1:2 Хохлов (Белевич, Фёдоров) – 42:28 (5x5) 1:3 Виноградов – 51:07 (4x5) 2:3 Рендулич (Куинни, Меркли) – 57:55 (5x4) 3:3 Рендулич (Кленденинг, Лабанк) – 59:00 (6x5) 3:4 Чефанов – 65:00
«Мы контролировали игру почти все 60 минут, но это немного сбило настрой. Хорошо, что в итоге смогли выиграть, но нам нужно убрать небольшие помарки в концовке. Необходимо доводить такие матчи до победы в основное время.
Знал, что это 800-й матч для меня, но как-то особенно не готовился, просто круглая дата. Сыграть 1000 матчей? Я не ставлю какие-то цели по количеству игр. В первую очередь хочется, чтобы здоровье позволяло играть, но будет неплохо, если смогу сыграть 1000 матчей», – приводит слова Ткачёва Metaratings.
Комментарии
