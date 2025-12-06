Нападающий «Торпедо» Ткачёв: было бы неплохо сыграть 1000 матчей в КХЛ

Нападающий «Торпедо» Владимир Ткачёв высказался о победе над «Шанхайскими Драконами» (4:3 Б) и оценил свои шансы сыграть 1000 матчей в КХЛ. Ткачёв провёл 800 игр в лиге.

«Мы контролировали игру почти все 60 минут, но это немного сбило настрой. Хорошо, что в итоге смогли выиграть, но нам нужно убрать небольшие помарки в концовке. Необходимо доводить такие матчи до победы в основное время.

Знал, что это 800-й матч для меня, но как-то особенно не готовился, просто круглая дата. Сыграть 1000 матчей? Я не ставлю какие-то цели по количеству игр. В первую очередь хочется, чтобы здоровье позволяло играть, но будет неплохо, если смогу сыграть 1000 матчей», – приводит слова Ткачёва Metaratings.