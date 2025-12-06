Скидки
Форвард «Шанхая» Сюсиз назвал отличие КХЛ от североамериканского хоккея

Форвард «Шанхая» Сюсиз назвал отличие КХЛ от североамериканского хоккея
Нападающий «Шанхайских Драконов» Нейт Сюсиз рассказал об уровне игры Континентальной хоккейной лиги.

– Что скажете об уровне КХЛ? Чувствуется, что это серьёзная лига?
– Да, безусловно, это серьёзная лига. У каждой команды есть своя индивидуальность. Это самое большое отличие от Северной Америки. Каждая команда играет по-своему. Так что никогда не знаешь, что ждёт тебя в том или ином матче.

– Какие города в России вас впечатлили?
– Я люблю Санкт-Петербург. Но если бы мне нужно было выбирать что-то, кроме Петербурга, я бы назвал Москву и Сочи. В Сочи было приятно увидеть немного солнца, — приводит слова Сюсиза «Спорт день за днём».

