Форвард «Шанхая» Сюсиз назвал отличие КХЛ от североамериканского хоккея

Нападающий «Шанхайских Драконов» Нейт Сюсиз рассказал об уровне игры Континентальной хоккейной лиги.

– Что скажете об уровне КХЛ? Чувствуется, что это серьёзная лига?

– Да, безусловно, это серьёзная лига. У каждой команды есть своя индивидуальность. Это самое большое отличие от Северной Америки. Каждая команда играет по-своему. Так что никогда не знаешь, что ждёт тебя в том или ином матче.

– Какие города в России вас впечатлили?

– Я люблю Санкт-Петербург. Но если бы мне нужно было выбирать что-то, кроме Петербурга, я бы назвал Москву и Сочи. В Сочи было приятно увидеть немного солнца, — приводит слова Сюсиза «Спорт день за днём».