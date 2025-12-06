«Вашингтон» анонсировал специальные футболки в связи с финальным боем Джона Сины

Пресс-служба команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» анонсировала выход специальных футболок, сделанных совместно с World Wrestling Entertainment (WWE) в связи с финальным поединком легендарного рестлера Джона Сины.

Фото: «Вашингтон Кэпиталз»

В 2024 году Джон объявил о своём прощальном туре в мире реслинга, а его последний поединок пройдёт в ночь на 14 декабря на шоу Saturday Night's Main Event XLII в столице США на домашнем стадионе «Вашингтона» «Кэпитал Уан-Арена».

Ожидается, что финальный в карьере бой Джона посетят многие высокопоставленные лица США, в том числе и президент Дональд Трамп, являющийся фанатом WWE.