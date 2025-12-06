Скидки
Крикунов: «Адмирал» поторопился с отставкой Тамбиева, лучше команда играть не станет

Крикунов: «Адмирал» поторопился с отставкой Тамбиева, лучше команда играть не станет
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал увольнение Леонида Тамбиева из «Адмирала».

«Руководство клуба поторопилось с этим решением. Не такая уж плохая ситуация у «Адмирала», по потерянным они идут в зоне плей-офф. Да и кому они сегодня проиграли — действующему чемпиону. Чему тут удивляться? Думаю, лучше команда после тренерской перестановки играть не станет. Даже хуже будет, свалятся ещё ниже», — приводит слова Крикунова «Советский спорт».

Напомним, сегодня, 6 декабря, «Адмирал» на своём льду проиграл ярославскому «Локомотиву» со счётом 1:3. «Адмирал» с 28 очками занимает 10-е место в таблице Востока.

