Быков: большого интереса смотреть хоккей на Олимпиаде нет из-за отсутствия нашей сборной

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков рассказал, будет ли следить за олимпийским хоккейным турниром 2026 года в Италии.

«Пока даже не знаю, буду ли смотреть хоккей на Олимпиаде. Большого интереса нет из-за отсутствия нашей сборной. Понятно, что Канада и США фавориты. Возможно, посмотрю финальные матчи, чтобы быть в курсе событий и каких-то новых технологий, тенденций развития, тактик команд и будущих звёзд хоккея», — приводит слова Быкова Odds.

19 сентября Международный олимпийский комитет объявил, что россияне не примут участия в командных турнирах на ближайшей Олимпиаде. Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции.