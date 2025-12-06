Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Быков: большого интереса смотреть хоккей на Олимпиаде нет из-за отсутствия нашей сборной

Быков: большого интереса смотреть хоккей на Олимпиаде нет из-за отсутствия нашей сборной
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков рассказал, будет ли следить за олимпийским хоккейным турниром 2026 года в Италии.

«Пока даже не знаю, буду ли смотреть хоккей на Олимпиаде. Большого интереса нет из-за отсутствия нашей сборной. Понятно, что Канада и США фавориты. Возможно, посмотрю финальные матчи, чтобы быть в курсе событий и каких-то новых технологий, тенденций развития, тактик команд и будущих звёзд хоккея», — приводит слова Быкова Odds.

19 сентября Международный олимпийский комитет объявил, что россияне не примут участия в командных турнирах на ближайшей Олимпиаде. Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции.

Материалы по теме
Журналисты Daily Faceoff представили, каким мог быть состав сборной России на ОИ-2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android