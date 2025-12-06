Скидки
Каменский: нужно, чтобы чиновники поняли, что без России хоккейные турниры — неполноценные

Олимпийский чемпион, вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский высказался о возможном возвращении сборной России на международные турниры.

«Верю ли в скорое возвращение сборной России по хоккею? Хотелось бы, чтобы нас побыстрее вернули и чтобы люди, которые там наверху решают, поняли, что спорт вне политики. Ведь без российской сборной все турниры проходят не так интересно.

А когда нас вернут — зависит только от международной федерации. Но мы тоже должны работать над этим и доказывать, что спорт вне политики. Сейчас в целом есть хорошая тенденция по возвращению нашего спорта, поэтому нужно работать, чтобы в хоккее нас быстрее вернули. А для этого нужно, чтобы чиновники поняли, что без сборной России все хоккейные турниры — неполноценные. Международный хоккей сильно потерял без нас. Люди не видят наших ребят из НХЛ, а они все на ведущих ролях. КХЛ — вообще вторая лига в мире. Естественно, не видеть таких спортсменов — большая потеря для хоккея. Мы будем работать, чтобы восстановить свои права: вернуть флаг и гимн и полноценно играть», — цитирует Каменского Sport24.

