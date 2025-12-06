Скидки
Хоккей

«Раз в месяц созваниваемся». Игрок «Металлурга» Канцеров рассказал об общении с «Чикаго»

Комментарии

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров заявил, что поддерживает связь с «Чикаго Блэкхоукс» и рассказал о содержании разговоров с клубом НХЛ.

– С тобой связывается «Чикаго», кем ты задрафтован? О чём общаетесь?
– Мне пишут менеджеры и глава скаутинга. Поздравляют с победами и говорят, чтобы я продолжал в том же духе, так как они видят мой прогресс.

Приятно, что на меня обращают внимание, но не обольщаюсь, поскольку у них в системе много игроков. Раз в месяц мы созваниваемся насчёт того, что можно улучшить в моей игре. Стараюсь подчёркивать свои акцентные индивидуальные действия. Это важно, – приводит слова Канцерова Metaratings.

В нынешнем сезоне 21-летний форвард провёл 34 матча, в которых отметился 22 заброшенными шайбами и 17 результативными передачами. В 2023 году Роман был выбран во втором раунде под общим 44-м номером клубом «Чикаго Блэкхоукс».

