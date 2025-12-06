Щитов: не всем тренерам дают развиваться в КХЛ, не у всех развязаны руки

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов выразил мнение, что не всем тренерам в Континентальной хоккейной лиге дают развиваться.

«Думаю, не всем тренерам дают развиваться, не у всех тренеров развязаны руки. Руководители, спонсоры клубов требуют сиюминутный результат, от этого игра упрощается. У тренера не остаётся времени, чтобы придумать что-то своё, что-то неординарное.

Вспомните первое время КХЛ, когда Суперлига была. Каждая команда имела свой розыгрыш, свой стиль, практически каждая команда. Сейчас руководители готовы увольнять тренеров через 5—10 игр. Из-за этого специалисты упрощают хоккей, идёт такой застой. Думаю, скоро новая плеяда тренеров, которая проходит через МХЛ, они зайдут в КХЛ и привнесут что-то новое», — приводит слова Щитова Vprognoze.