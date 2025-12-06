Скидки
Капитан «Салавата» Панин: каждый матч — своего рода плей-офф для нас

Комментарии

Защитник и капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался о текущем положении уфимской команды в Континентальной хоккейной лиге.

«Мы не думаем, какая игра, какой соперник перед нами. Нам каждая встреча важна. В плане набора очков, каких-то командных действий. Каждый матч — своего рода плей-офф для нас. У нас уже идёт всё на вылет, получается. Проиграешь одну—две игры — и покидаешь зону плей-офф. Ребята все настроены. В начале сезона было тяжело. Много новых ребят пришло в команду. Нужно было какое-то время на адаптацию. Перестройка заняла определённый период времени», — приводит слова Панина Legalbet.

«Салават Юлаев» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 31 очком после 33 матчей.

