Журналистка Молли Уокер оценила вероятность обмена Артемия Панарина из «Рейнджерс»

Североамериканская журналистка Молли Уокер поделилась мнением о возможном обмене российского нападающего Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс». Срок контракта 34-летнего форварда рассчитан до 30 июня 2026 года.

«Всё зависит от того, действительно ли они снова развалятся и не попадут в Кубок Стэнли. Уверена, будет больше обменов. Конечно, если к дедлайну они не будут находиться в разумной дистанции от плей-офф. Со стороны Криса Друри (генеральный менеджер «Рейнджерс». – Прим. «Чемпионата») было бы халатностью не посмотреть, что они смогут получить за Артемия Панарина.

Ожидаю, что в ближайшие несколько недель определится дальнейший курс команды. Невыход в плей-офф два года подряд будет воспринят не очень хорошо», – приводит слова Уокер Sportskeeda со ссылкой на подкаст The Sheet.

В текущем сезоне на счету россиянина 30 (9+21) очков в 29 матчах при показателе полезности «0».