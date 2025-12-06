Скидки
Крикунов — о возможной игре «Вашингтона» в России: это реально, исключительно вопрос денег

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о возможном приезде «Вашингтон Кэпиталз» для игры в Россию. Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, что ФХР намерена пригласить на Кубок Первого канала «Вашингтон».

«Думаю, это реально. Ничего страшного там нет, в НХЛ никогда не отказывались от таких предложений. Тут исключительно вопрос денег будет. Помню, раньше это стоило $ 650 тыс. Американцы приезжали, сами всё заказывали.

Сейчас, конечно, другая сумма получится, но средства у федерации есть. Соберут деньги, проведут в каком-нибудь большом дворце, рекламную кампанию запустят. Раньше на такие матчи билеты за три часа раскупали», – приводит слова Крикунова «Советский спорт».

