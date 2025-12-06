Кайл Коннор обошёл Илью Ковальчука и стал 3-м по очкам в истории «Виннипега» и «Атланты»

Нападающий «Виннипег Джетс» Кайл Коннор отметился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (4:1). Таким образом, на счету форварда стало 616 (299+317) очков в регулярках за «Джетс». Он обошёл Илью Ковальчука (615) и вышел на третье место в истории «Виннипега» и «Атланты» по результативности.

Первое место по этому показателю занимает действующий нападающий клуба Марк Шайфли (839 очков), на второй строчке Блэйк Уилер (812).

В нынешнем сезоне Коннор провёл 27 матчей, в которых забросил 15 шайб и сделал 19 голевых передач при показателе полезности «+9».