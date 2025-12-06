Владислав Третьяк сравнил женский и мужской хоккей

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк ответил, насколько ощутима разница между мужским и женским хоккеем.

«Главное, что объединяет, – это хоккейная форма, которая одинаковая в хоккее и у женщин, и у мужчин. Конечно, женский хоккей, во-первых, не такой жёсткий, скорость полёта шайбы не такая высокая. Сегодня шайбы летят под 180 км/ч, а после бросков женщин – под 90 км/ч.

Девчонки не такие сильные, как мужчины, скорости у них поменьше. А раз так, то и у вратарей есть возможность подумать. Для вратаря самое главное – это разгадать загадки, которые строят им нападающие. Поэтому хоккей у девчонок немного замедленный, хотя они хорошо катаются на коньках. Есть различия в обработке шайбы, в технике, тактике», – приводит слова Третьяка ТАСС.