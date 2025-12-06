Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Владислав Третьяк сравнил женский и мужской хоккей

Владислав Третьяк сравнил женский и мужской хоккей
Комментарии

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк ответил, насколько ощутима разница между мужским и женским хоккеем.

«Главное, что объединяет, – это хоккейная форма, которая одинаковая в хоккее и у женщин, и у мужчин. Конечно, женский хоккей, во-первых, не такой жёсткий, скорость полёта шайбы не такая высокая. Сегодня шайбы летят под 180 км/ч, а после бросков женщин – под 90 км/ч.

Девчонки не такие сильные, как мужчины, скорости у них поменьше. А раз так, то и у вратарей есть возможность подумать. Для вратаря самое главное – это разгадать загадки, которые строят им нападающие. Поэтому хоккей у девчонок немного замедленный, хотя они хорошо катаются на коньках. Есть различия в обработке шайбы, в технике, тактике», – приводит слова Третьяка ТАСС.

Материалы по теме
Фануза Кадирова стала первой россиянкой, забросившей шайбу в PWHL
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android