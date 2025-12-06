Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Я не супермен». Защитник «Ванкувера» Хьюз — о лидерстве по игровому времени в НХЛ

«Я не супермен». Защитник «Ванкувера» Хьюз — о лидерстве по игровому времени в НХЛ
Комментарии

Защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз прокомментировал своё лидерство по игровому времени в этом регулярном чемпионате НХЛ. 26-летний хоккеист проводит на льду в среднем 27.30 за матч. Он опережает Зака Веренски из «Коламбус Блю Джекетс» на 54 секунды.

«Конечно, устаю. Стараюсь делать своё дело: создавать голевые моменты в атаке и успевать отбирать шайбу в защите. Непросто делать всё это, проводя на льду половину матча. Так что да, я не идеален, не супермен, но всегда стремлюсь стать лучше», – приводит слова Хьюза Sportskeeda.

В нынешнем сезоне на счету Куинна 22 (2+20) очка в 23 играх при показателе полезности «-7».

Материалы по теме
В НХЛ обсуждают большой обмен. Расстанется ли «Ванкувер» с суперзвёздным защитником?
В НХЛ обсуждают большой обмен. Расстанется ли «Ванкувер» с суперзвёздным защитником?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android