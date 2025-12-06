«Я не супермен». Защитник «Ванкувера» Хьюз — о лидерстве по игровому времени в НХЛ

Защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз прокомментировал своё лидерство по игровому времени в этом регулярном чемпионате НХЛ. 26-летний хоккеист проводит на льду в среднем 27.30 за матч. Он опережает Зака Веренски из «Коламбус Блю Джекетс» на 54 секунды.

«Конечно, устаю. Стараюсь делать своё дело: создавать голевые моменты в атаке и успевать отбирать шайбу в защите. Непросто делать всё это, проводя на льду половину матча. Так что да, я не идеален, не супермен, но всегда стремлюсь стать лучше», – приводит слова Хьюза Sportskeeda.

В нынешнем сезоне на счету Куинна 22 (2+20) очка в 23 играх при показателе полезности «-7».