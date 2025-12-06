«Торонто» вызвал российского вратаря Артура Ахтямова из АХЛ

«Торонто Мэйпл Лифс» вызвал российского вратаря Артура Ахтямова из фарм-клуба. Соответствующая информация появилась на сайте команды.

В прошлом сезоне 24-летний вратарь провёл в составе «Торонто Марлис» 26 матчей и одержал 11 побед при трёх шат-аутах и 90,1% отраженных бросков. В текущем сезоне он сыграл в АХЛ 12 матчей, семь из которых были победными.

Ахтямов был выбран «Торонто Мэйпл Лифс» под общим 106-м номером в четвёртом раунде драфта НХЛ 2020 года. Он не провёл за клуб ни одного матча.

Напомним, вратарь «Мэйпл Лифс» Энтони Столарз из-за травмы не играет с 12 ноября. Голкипер Джозеф Уолл помещён в список травмированных.