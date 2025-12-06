Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Торонто» вызвал российского вратаря Артура Ахтямова из АХЛ

«Торонто» вызвал российского вратаря Артура Ахтямова из АХЛ
Комментарии

«Торонто Мэйпл Лифс» вызвал российского вратаря Артура Ахтямова из фарм-клуба. Соответствующая информация появилась на сайте команды.

В прошлом сезоне 24-летний вратарь провёл в составе «Торонто Марлис» 26 матчей и одержал 11 побед при трёх шат-аутах и 90,1% отраженных бросков. В текущем сезоне он сыграл в АХЛ 12 матчей, семь из которых были победными.

Ахтямов был выбран «Торонто Мэйпл Лифс» под общим 106-м номером в четвёртом раунде драфта НХЛ 2020 года. Он не провёл за клуб ни одного матча.

Напомним, вратарь «Мэйпл Лифс» Энтони Столарз из-за травмы не играет с 12 ноября. Голкипер Джозеф Уолл помещён в список травмированных.

Материалы по теме
Российский вратарь-новичок переписывает историю «Питтсбурга». Мурашов станет звездой НХЛ?
Российский вратарь-новичок переписывает историю «Питтсбурга». Мурашов станет звездой НХЛ?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android