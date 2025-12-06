Кучеров и Василевский не примут участия в матче «Тампы» с «Айлендерс» из-за травм

Российские хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» нападающий Никита Кучеров и голкипер Андрей Василевский не примут участия в предстоящем матче с «Нью-Йорк Айлендерс» из-за травм. Об этом сообщил главный тренер «Тампы» Джон Купер.

«К сожалению, сегодня вечером будет другой состав», — приводит слова Купера журналист Бенджамин Пирс в социальной сети Х.

Тренер отметил, оба игрока ежедневно тренируются на льду и находятся в статусе «со дня на день».

В текущем сезоне Кучеров провёл 25 матчей, отметился 12 заброшенными шайбами и 22 результативными передачами. На счету Василевского 19 игр, 11 из которых завершились победой при 91,7% отражённых бросков.