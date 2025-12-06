Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Борис Михайлов: ЦСКА серенько играет — в паузе тренеры разберутся, в чём проблема

Борис Михайлов: ЦСКА серенько играет — в паузе тренеры разберутся, в чём проблема
Комментарии

Почётный президент ЦСКА Борис Михайлов высказался об игре ЦСКА в последних матчах. Ранее армейцы в гостях победили «Трактор» (3:2).

«Победа есть победа. Будем надеяться, это хороший знак для команды. Может быть, после этого ребята почувствуют уверенность, поймут, что могут забивать и выигрывать. Психология в этой ситуации очень важна.

Самое главное — не было равнодушных. И со спортивной точки зрения, и с психологической было видно, что команда вроде как бьётся, а побед нет. Надеюсь, теперь ЦСКА будет чаще побеждать, чем проигрывать.

Скоро как раз будет небольшая пауза, тренерский штаб разберётся, в чём проблема, почему команда так серенько играет. К возобновлению чемпионата надо подвести коллектив в самой лучшей форме. Сейчас для ЦСКА каждая игра ключевая в борьбе за плей-офф», – приводит слова Михайлова «Советский спорт».

На данный момент ЦСКА занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции с 35 очками после 34 матчей.

Материалы по теме
Спронг и ЦСКА — всё? Звездный нидерландец ожидаемо не ужился с Никитиным
Спронг и ЦСКА — всё? Звездный нидерландец ожидаемо не ужился с Никитиным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android