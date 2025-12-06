Борис Михайлов: ЦСКА серенько играет — в паузе тренеры разберутся, в чём проблема

Почётный президент ЦСКА Борис Михайлов высказался об игре ЦСКА в последних матчах. Ранее армейцы в гостях победили «Трактор» (3:2).

«Победа есть победа. Будем надеяться, это хороший знак для команды. Может быть, после этого ребята почувствуют уверенность, поймут, что могут забивать и выигрывать. Психология в этой ситуации очень важна.

Самое главное — не было равнодушных. И со спортивной точки зрения, и с психологической было видно, что команда вроде как бьётся, а побед нет. Надеюсь, теперь ЦСКА будет чаще побеждать, чем проигрывать.

Скоро как раз будет небольшая пауза, тренерский штаб разберётся, в чём проблема, почему команда так серенько играет. К возобновлению чемпионата надо подвести коллектив в самой лучшей форме. Сейчас для ЦСКА каждая игра ключевая в борьбе за плей-офф», – приводит слова Михайлова «Советский спорт».

На данный момент ЦСКА занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции с 35 очками после 34 матчей.