Хоккеисты «Ак Барса» вручили Хабибу Нурмагомедову свитер с автографами игроков команды

Прославленный российский боец смешанных единоборств, бывший обладатель пояса UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов приехал в Альметьевск на бойцовский турнир, где встретился с игроками казанского «Ак Барса» Михаилом Фисенко, Никитой Лямкиным и Алексеем Пустозёровым.

Пресс-служба клуба опубликовала фото со встречи, на которой хоккеисты вручили Хабибу свитер «Ак Барса» с автографами игроков команды.

Фото: ХК «Ак Барс»

Хабиб является одним из самых успешных бойцов в истории ММА. Многими специалистами называется величайшим. За время карьеры в смешанных единоборствах россиянин провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в промоушене Даны Уайта.

«Ак Барс» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции с 46 очками после 35 матчей.

