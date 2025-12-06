Вячеслав Быков: «Шанхай» стал командой, которая может навязать борьбу старожилам КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о выступлении «Шанхайских Драконов» в текущем сезоне.

«Шанхай» стал гораздо более конкурентоспособной командой, которая теперь может навязать борьбу старожилам КХЛ. Тренер «драконов» Жерар Галлан проделывает отличную работу», – приводит слова Быкова LiveResult.

На данный момент «Шанхайские Драконы» занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 36 очками после 33 матчей.

Канадский специалист Жерар Галлан возглавил китайский клуб в минувшее межсезонье. Тренер заключил контракт на два сезона. Ранее Галлан работал в таких командах НХЛ, как «Коламбус Блю Джекетс», «Флорида Пантерз», «Вегас Голден Найтс» и «Нью-Йорк Рейнджерс».