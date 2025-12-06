Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вячеслав Быков: «Шанхай» стал командой, которая может навязать борьбу старожилам КХЛ

Вячеслав Быков: «Шанхай» стал командой, которая может навязать борьбу старожилам КХЛ
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о выступлении «Шанхайских Драконов» в текущем сезоне.

«Шанхай» стал гораздо более конкурентоспособной командой, которая теперь может навязать борьбу старожилам КХЛ. Тренер «драконов» Жерар Галлан проделывает отличную работу», – приводит слова Быкова LiveResult.

На данный момент «Шанхайские Драконы» занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 36 очками после 33 матчей.

Канадский специалист Жерар Галлан возглавил китайский клуб в минувшее межсезонье. Тренер заключил контракт на два сезона. Ранее Галлан работал в таких командах НХЛ, как «Коламбус Блю Джекетс», «Флорида Пантерз», «Вегас Голден Найтс» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

Материалы по теме
«Думал, что ситуация в «Шанхае» напоминает «Вегас». Интервью с помощником Галлана
Эксклюзив
«Думал, что ситуация в «Шанхае» напоминает «Вегас». Интервью с помощником Галлана
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android