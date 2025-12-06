Евгений Артюхин оценил выступление СКА в текущем сезоне

Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин прокомментировал выступление СКА в текущем сезоне и отметил работу главного тренера клуба Игоря Ларионова.

— Там много разных факторов. В том числе уже и чуть игра наладилась. Играли иностранцы. Плюс хорошее было подписание Лайпсика. За счёт этого другие ребята-иностранцы заиграли и дают результат. Плюс вратарь Иванов неплохо вкатился как раз. В этой серии поучаствовал, дал уверенность команде.

— Получается, что Ларионова можно похвалить? Его работа даёт плоды.

— Конечно, это же его работа абсолютно.

— СКА занимает седьмое место на Западе. Реально ли армейцам побороться за место в топ-3 на Западе?

— Пока я бы не говорил, рано об этом. Надо серьёзную игру наладить, чтобы она была стабильна. А не то что всплеск такой был в моменте. Должна быть стабильность. Сейчас будет перерыв — поработать. И тогда будет видно, — приводит слова Артюхина «Спорт день за днём».

Команда из Санкт-Петербурга одержала шесть побед в семи последних матчах.