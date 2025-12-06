Форвард «Амура» Олег Ли — о Милоше Ржиге: он всегда приходил на тренировки с позитивом

Нападающий «Амура» Олег Ли рассказал, каким ему запомнился чешский специалист Милош Ржига. Форвард играл под руководством тренера в «Атланте».

«Ржига был очень жизнерадостным человеком. Он всегда на тренировку приходил с позитивом, с улыбкой. Есть тренеры советской закалки. Они всегда говорят, что нужна серьёзность, концентрация. А у него тренировочный процесс был построен на радости.

Хоккей – это радость, удовольствие. Понятно, что без работы никуда, на это нужно делать упор. Но при этом нужно радоваться, что ты занимаешься любимым делом, играешь, тренируешься и живёшь хоккеем. И самое главное – ты можешь радовать зрителей. Вот такое воспоминание о Ржиге всегда будет со мной», – приводит слова Ли Legalbet.

Милош Ржига работал в КХЛ с 2007 по 2012 год, за этот период он тренировал московский «Спартак», мытищинский «Атлант» и санкт-петербургский СКА. Чешский тренер скончался в 2020 году в возрасте 61 года.