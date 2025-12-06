«Колорадо» одержал победу над «Рейнджерс» в овертайме, у Панарина — гол

Сегодня, 6 декабря, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Колорадо Эвеланш». Победу в овертайме одержали гости со счётом 3:2.

В основное время в составе «Рейнджерс» отличились Конор Шири и Артемий Панарин, а за «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Паркер Келли и Натан Маккиннон. Победную шайбу в овертайме на свой счёт записал форвард «лавин» Маккиннон.

Российский голкипер хозяев Игорь Шестёркин сделал 38 сейвов. Нападающие «Колорадо» Валерий Ничушкин и Захар Бардаков очков не набрали.

В следующем матче «Нью-Йорк Рейнджерс» примет «Вегас Голден Найтс» в ночь на 8 декабря, а «Колорадо Эвеланш» сыграет с «Филадельфией Флайерз» на выезде 7 декабря.