Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нью-Йорк Рейнджерс — Колорадо Эвеланш, результат матча 6 декабря 2025 года, счет 2:3 ОТ, НХЛ 2025/2026

«Колорадо» одержал победу над «Рейнджерс» в овертайме, у Панарина — гол
Комментарии

Сегодня, 6 декабря, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Колорадо Эвеланш». Победу в овертайме одержали гости со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Келли (Малински, Нечас) – 27:06     1:1 Шири (Трочек, Миллер) – 44:23     1:2 Маккиннон (Нечас, Мэнсон) – 55:26     2:2 Панарин (Зибанеджад, Лафреньер) – 59:19     2:3 Маккиннон (Макар, Нечас) – 62:46    

В основное время в составе «Рейнджерс» отличились Конор Шири и Артемий Панарин, а за «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Паркер Келли и Натан Маккиннон. Победную шайбу в овертайме на свой счёт записал форвард «лавин» Маккиннон.

Российский голкипер хозяев Игорь Шестёркин сделал 38 сейвов. Нападающие «Колорадо» Валерий Ничушкин и Захар Бардаков очков не набрали.

В следующем матче «Нью-Йорк Рейнджерс» примет «Вегас Голден Найтс» в ночь на 8 декабря, а «Колорадо Эвеланш» сыграет с «Филадельфией Флайерз» на выезде 7 декабря.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Колорадо» — вторая команда в истории с одним поражением в основное время в 26 матчах
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android