Результаты матчей КХЛ на 6 декабря 2025 года

Сегодня, 6 декабря, состоялись два матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 6 декабря 2025 года:

«Адмирал» – «Локомотив» — 1:3;
«Амур» – СКА — 1:2 ОТ.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 48 очками после 36 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 53 очка после 34 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
