Сегодня, 6 декабря, состоялись два матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.
Результаты матчей КХЛ на 6 декабря 2025 года:
«Адмирал» – «Локомотив» — 1:3;
«Амур» – СКА — 1:2 ОТ.
Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 48 очками после 36 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 53 очка после 34 игр.
Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.