Результаты матчей ВХЛ на 6 декабря 2025 года

Сегодня, 6 декабря, состоялись три матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 6 декабря 2025 года:

«Барс» – «Ростов» — 2:1;

ЦСК ВВС – «Буран» — 1:0 ОТ;

СКА-ВМФ – «Динамо-Алтай» — 1:2.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 53 очка в 32 матчах. Второе место занимает «Югра» с 49 очками после 30 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (45 очков в 31 матче).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.