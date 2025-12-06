Сегодня, 6 декабря, состоялись 10 матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей МХЛ на 6 декабря 2025 года:
«Сахалинские Акулы» – МХК «Динамо-Карелия» — 6:2;
«Авто» – «Красная Армия» — 3:1;
«Стальные Лисы» – «Алмаз» — 3:6;
«Толпар» – «Динамо-Шинник» — 5:4 Б;
«Белые Медведи» – МХК «Динамо» СПб — 3:0;
«Ладья» – «Реактор» — 3:2 Б;
«Чайка» – «Локо» — 4:5 ОТ;
МХК «Молот» – «Красноярские Рыси» — 4:3 Б;
МХК «Спартак» – МХК «Спартак MAX» — 8:3;
«Красная Машина-Юниор» – «Спутник» — 3:2.
«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 48 очками после 27 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 45 очков после 30 матчей.