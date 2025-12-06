Результаты матчей МХЛ на 6 декабря 2025 года

Сегодня, 6 декабря, состоялись 10 матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 6 декабря 2025 года:

«Сахалинские Акулы» – МХК «Динамо-Карелия» — 6:2;

«Авто» – «Красная Армия» — 3:1;

«Стальные Лисы» – «Алмаз» — 3:6;

«Толпар» – «Динамо-Шинник» — 5:4 Б;

«Белые Медведи» – МХК «Динамо» СПб — 3:0;

«Ладья» – «Реактор» — 3:2 Б;

«Чайка» – «Локо» — 4:5 ОТ;

МХК «Молот» – «Красноярские Рыси» — 4:3 Б;

МХК «Спартак» – МХК «Спартак MAX» — 8:3;

«Красная Машина-Юниор» – «Спутник» — 3:2.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 48 очками после 27 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 45 очков после 30 матчей.